◇明治安田J1百年構想リーグ第1節G大阪0―0（PK5―4）C大阪（2026年2月7日ヤンマースタジアム）G大阪が大阪ダービー史上初のPK戦を制し、6年ぶりの開幕白星を手にした。トップチームでの監督初陣となったイェンス・ヴィッシング新監督の初勝利を演出したのが、GK東口順昭だった。90分で決着が付かない場合は即PK戦のレギュレーション。「相手の情報は少し入れながら。自信はあった。G大阪サポーターの前で守れたのは大き