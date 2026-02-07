◆男子テニス▽デビス杯予選１回戦対オーストリア（７日、東京・有明コロシアム）男子テニスの国別対抗戦デビス杯予選１回戦日本−オーストリア（東京・有明コロシアム）の最終日、日本は第１試合でダブルスに勝ち、勝利に王手をかけたが、続くシングルス２試合で敗れ、通算２勝３敗で逆転負けした。２勝２敗で迎えた最終試合で、日本は綿貫陽介に代わり、元世界２４位の西岡良仁（ミキハウス）を起用。しかし、同１７０位の