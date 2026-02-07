【リビーニョ（イタリア）７日＝宮下京香】スノーボード女子パラレル大回転で２大会連続出場のエース・三木つばき（２２）＝浜松いわた信用金庫＝が、リビーニョの会場での公式練習で最終調整した。８日の予選へ「どんな滑りができるか、ワクワクする。目標は金メダル。（決勝まで）最大６本しっかりと滑りきって最高のパフォーマンスを見せたい」。種目初の五輪制覇を力強く誓った。準備は整った。五輪前最後の実戦、１月３