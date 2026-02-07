◇第１６回世界相撲選手権白鵬杯（７日、トヨタ・アリーナＴＯＫＹＯ）元横綱・白鵬の白鵬翔さん（４０）が実行委員長を務める「白鵬杯」が行われ、約２０か国、約１７００人が参加して開催され、白鵬さんは相撲の五輪種目入りの思いを熱く語った。「相撲の発展は男女（ともに競技）がなければいけないと思いますし、伝統・文化というものは変化があってこそ生き残るものです。その中での五輪ですよ。男女が同時に土俵に上