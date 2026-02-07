巨人・宮崎春季キャンプ第２クール３日目が７日に行われ、森田駿哉投手（２８）がブルペンで、阿部慎之助監督、杉内俊哉投手チーフコーチら首脳陣を前に２３１球を投げ込んだ。森田がテーマとするのは「右バッターの内角への直球」「左バッターへの外角攻め」の精度向上。この日は、まず内海投手コーチが打席に立ち、打者目線から一球ごとにフィードバック。阿部監督もブルペンに訪れると、ブルペン捕手の後方や、森田の背後な