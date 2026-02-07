オリックス・紅林弘太郎内野手が「２４歳の誓い」を立てた。７日に誕生日を迎えた正遊撃手は、チームメートの福永からの祝福に笑顔。「年男なので紅林の年にしたい。ひと味、違った紅林を見せられるように」とバースデーケーキにかじりついた。２５年は１１６試合に出場し、打率２割６分、９本塁打、４３打点で初のゴールデン・グラブ賞にも輝いたが、自身に求めるのは「突き抜けた」成績。「代えが利かない選手、僕じゃないと