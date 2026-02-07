岡山市中心部でマンション火災7日午後8時ごろ 7日夜、岡山市北区蕃山町のマンションで火事があり、男性1人が意識不明の状態で搬送されました。 消防によると、午後7時15分ごろ通行人から「マンションから炎と煙が上がっている」と通報がありました。燃えていたのは13階で、消防が約1時間20分後に消し止めましたが、この部屋にいた男性1人が意識不明の状態で搬送されたということです。