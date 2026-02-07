元広島監督の野村謙二郎氏（59）が自身のYouTube「ノムケンCHANNEL」で、川崎憲次郎氏（55）の釣り番組「川崎漁業組合」（GAORA・3月4日放送）とコラボ。普段は温厚な2人が現役時代にベンチ裏で暴れた“結末”を明かした。ゲストのヤクルト元同僚の宮本慎也氏が「打たれたら（裏で）ガッシャン、ガッシャンやっていて、みんな近寄りがたかった」と川崎氏の意外な一面を明かした。暴れる川崎氏に声をかけたのがオリックスから