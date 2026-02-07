◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日（2026年2月7日）ミラノ・コルティナ冬季五輪は7日（日本時間8日）、大会2日目を迎えた。ノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒルでは初出場の丸山希と4大会連続出場の高梨沙羅が登場する。丸山は今季Ｗ杯で6勝しており、6日（同7日）の公式練習でも2回目に99メートルをマークするなど「すっきりして終われた」と明るい表情で言った。また、スノーボード男子ビッグエアで荻原