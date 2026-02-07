フィギュアスケートの10年バンクーバー五輪7位入賞の織田信成氏（38）が6日深夜放送のテレビ朝日系「オフレコスポーツ」（金曜深夜2・36）にゲスト出演。“五輪名物”コンドームについて言及した。ミラノ・コルティナ五輪が6日に開幕。カーリング男子で18年平昌五輪代表の山口剛史（SC軽井沢クラブ）とともにゲスト出演し、五輪選手村の裏側を明かした。選手村ではゲームセンターやジムなどさまざまな施設を無料で利用できる