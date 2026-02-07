【キーウ＝倉茂由美子】ウクライナではミラノ・コルティナ五輪が開幕した６日夜以降も、ロシアによる大規模な空襲が続いた。国連総会は、五輪開幕１週間前からの休戦を求める決議を採択したが、守られていない。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は７日、ＳＮＳで、露軍が４００機以上の無人機と約４０発のミサイルで、西部リビウなどの発電所や送電網に攻撃を行ったと明らかにした。各地で緊急停電が発生してい