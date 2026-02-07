テレビ朝日系「見取り図じゃん」が５日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。この日は「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」をテーマに進行。盛山はエバース・佐々木隆史に「違う企画で、井口がちょっとエバースのこと言っててんな？」と、この日は出演していないＭ−１グランプリ２０２２王者でウエストランド・井口浩之の名を挙げた。井口と佐々木は、直接ではなく、番組を通し「吉本