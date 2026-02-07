バスケットボール男子日本代表のヘッドコーチ（HC）が電撃交代した。 日本バスケットボール協会（JBA）は、48年ぶりに自力でオリンピック出場権を獲得するなど時代を画す功績を残したトム・ホーバス氏との契約を終了。FIBAワールドカップ2027アジア地区予選の渦中にある重要局面でバトンを継いだのが、桶谷大氏である。 京都府出身の48歳。Bリーグ西地区の琉球ゴールデンキ