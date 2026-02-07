王林が美肌が際立つセルフィーを自身のInstagramに投稿している。 （関連：【画像】王林、「イイ女に進化してる」自慢の美肌を披露） 王林は「ここ何年か肌育に力いれてるの...去年はほぼ毎日だれかに肌をほめてもらえてた気がする」と肌に自信をくれたという皮膚科を紹介。「肌質のことはここにお任せしたら間違いないって言われる」「本気で肌質と向き合いたいって人におすすめ」と記しながら、「今年はさらに肌育極