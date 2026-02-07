任天堂は5日、新作ソフトを紹介する番組「Nintendo Direct（ニンテンドーダイレクト）」を公式YouTubeにて配信。侍ジャパンの大谷翔平（31）が登場し、大きな反響が寄せられている。 【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響 番組冒頭、「またお会いできましたね」と爽やかな笑顔で大谷が登場。番組では恒例の「指パッチン」をカメラ目線で決める