◇明治安田J1百年構想リーグ第1節G大阪0―0（PK5―4）C大阪（2026年2月7日ヤンマースタジアム）G大阪が大阪ダービー史上初のPK戦を制し、6年ぶりの開幕白星を手にした。イェンス・ヴィッシング新監督の初采配で、存在感を発揮した21歳のFW南野遥海だった。「シーズンはまだ始まったばかりで、少しでも自分の存在価値を示せればいいかな、と思っていた。悪くはなかったと思うけど、あとは得点のところ」前半8分にはMF食