アイドルグループ「7限目のフルール」（ナナフル）の1期生・岡澤唯が、3月の卒業を控える今、これまでの歩みを振り返った。スポニチ東京本社での単独インタビューで語ったのは、歌への苦手意識、葛藤、勉強との両立、そして迷いながらも進んできた日々。その背中を押してくれたのは「努力は必ず報われる」という言葉と、周囲からの温かな支えだった。（「推し面」取材班）「歌、最初は本当にゼロからでした。周りが上手すぎて