お笑いコンビ「ピース」又吉直樹（45）が、7日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、物書き人生の原点について語った。お笑いでの人気もさることながら、作家としても活動。短編小説などを経て、15年には小説「火花」を発表して作家として本格デビューした。同作で芥川賞を受賞し、お笑い芸人として初の芥川賞作家になった。その原点についても語った。「学童というところに通ってたんで