2023年5月にオープンしたホテル【ラビスタ函館ベイANNEX】は、またリピートしたくなるディナーが魅力です。牛しゃぶしゃぶをメインにした和会席は、港町ならではの絶品お寿司の食べ放題付きなので、予算を気にせずお寿司を存分に楽しめます。｜漁師たちの仕事場「番屋」食事は朝夕共に２階にある「お食事処 北の番屋（KITA NO BANYA）」でいただきます。夕食時間は17時30分からと19時30分からの２部制で、チェックイン時に時間を選