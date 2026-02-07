忙しい毎日が続くと、「運動量は変わっていないけど太ってきたかも」「歩いているはずなのに引き締まらない」と感じることありませんか？今回取材したMさん（44歳・販売職）も、通勤や仕事中で毎日よく歩いているにもかかわらず、下半身のもたつきや体のラインの変化に悩んでいた１人でした。そんなMさんが見直したのは歩く距離ではなく、“歩き方”そのもの。それだけで３ヶ月で−２kg、見た目の変化も実感できたといいます。歩い