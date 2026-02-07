男性は本来、弱さや不安を人に見せることに慎重な生き物。だからこそ、悩みや迷いを素直に打ち明けてくる相手は特別な存在と言えるでしょう。事実、男性は本命相手ほど、無理に強く見せるより、ありのままを受け止めてほしいという心理が働きます。理解されたいと思っている男性は本命相手の前では、頼られる存在でいようとするだけでなく、理解される存在でいたいという気持ちも強くなります。仕事の不安や将来への迷いを話すのは