eillが本日7日に東京・Kanadevia Hallにて＜ACTION ASIA TOUR 2025-2026＞の国内ファイナルを開催。公演内でファンに向けてサプライズ発表を行った。一つ目は、自身初となるオフィシャルファンクラブ「Level Up Club」の開設。こちらは人生をテーマにした様々な楽曲をリリースしてきたeillならではのメッセージと世界観が詰め込まれたサイトやコンテンツとなっており、「eill」の最新情報はもちろん、オリジナル動画・写真、ブログ