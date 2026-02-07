人気サッカー漫画を実写映画化する『ブルーロック』の公開日が8月7日に決定し、ティザービジュアルと特報映像が解禁された。また、“ブルーロック”プロジェクトの最高責任者・絵心甚八役を窪田正孝が演じることも発表された。【動画】人気サッカー漫画が実写映画化！『ブルーロック』69秒のティザー映像『ブルーロック』は、日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち