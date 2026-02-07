巨人の宮崎春季キャンプは第２クール３日目。土曜日とあってサンマリンスタジアムには大勢のファンが訪れ、選手の士気も上がる一方です。本紙公式ＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」では宮崎、沖縄での１か月に密着。日々の取材からグラウンド内外の情報をお届けします。＊＊＊＊＊＊阿部慎之助監督にとって嬉しい出来事があった。この日、三塁側ベンチ前に、母校・中大のＯＢが激励に訪れた。その中の一人、