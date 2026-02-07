２４年の桜花賞でＧ１初制覇を果たし、オークス２着、秋華賞も３着と力を見せたステレンボッシュ（牝５歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）が、２月６日付で宮田敬介厩舎へと転厩したことが分かった。社台グループオーナーズがホームページで発表した。国枝調教師が来月３日付で引退することに伴い、転厩の手続きを行ったとしている。同馬は中山牝馬Ｓ（３月７日、中山・芝１８００メートル）に向け、７日に美浦トレ