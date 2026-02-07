ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ミラノにあるサン・シーロスタジアムで行われ、熱戦が幕を開けた。今大会も各国が趣向を凝らしたウェアを発表しているが、カーリングで五輪2大会に出場している吉田知那美は、ある国を「優勝」と絶賛している。吉田は自身のインスタグラムのストーリー機能を使い、ある国のウェアを投稿した。それはイギリスだった。「オリンピック期間が終わっ