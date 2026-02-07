お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が7日、自身のインスタグラムを更新。タレント・中川翔子からもらった絵を公開した。 【写真】「ミキティィィィィ」って聞こえそう雰囲気出まくりさすがのクオリティ 「しょこたんから最高の絵を頂きました！めちゃくちゃ嬉しい！」と記した庄司。贈られた絵には上半身裸で「ミキティィィィィ」と叫ぶ庄司と妻でタレントの藤本美貴の姿が。藤本は「ミキティダイニング」の文字が書