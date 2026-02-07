【資料】ことでん琴平線 ことでんは7日、車両の故障によって、一部区間で折り返し運転となり、約2500人に影響が出たと発表しました。 ことでんによると、7日午後4時45分ごろ、琴平線の車両が高松築港駅を出発しようとした際、起動不能になりました。この影響で、琴平線は瓦町駅～琴電琴平駅間で折り返し運転となり、高松築港駅～瓦町駅間は長尾線のみの運転となりました。 琴平線は午後6時に全区間で運転を