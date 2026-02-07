ドラッグストアモリは、プライベートブランド「FRAGRANCE」シリーズより、新商品「FRAGRANCE柔軟剤 月下美人の香り」を2月上旬より全店で発売します。1年に1度、わずかな時間だけ花を咲かせる”幻の花”として知られる月下美人の香りを、日常の暮らしの中で楽しめる柔軟剤です。 ドラッグストアモリ「FRAGRANCE柔軟剤 月下美人の香り」  発売日：2月上旬より全店発売予定（一部店舗で先行発売中）価格：398円（税込