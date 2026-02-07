ミラノ・コルティナオリンピックのアイスホッケー女子は６日、１次リーグＢ組で、日本がフランスを３―２で下し、白星発進。同点で迎えた第３ピリオド、ＦＷ伊藤麻琴（トヨタシグナス）のシュートで勝ち越し、ＦＷ前田涼風（道路建設）が追加点を挙げ、反撃を１点に抑えて逃げ切った。久保英恵の目五輪のような特別な舞台は世界ランキングが上だからとか、過去の対戦成績で有利だから勝てるというものではない。日本は６日の１