「いったい何者？」 不思議な存在感の「原宿バイク」1970年代後半〜1980年代序盤のミニバイク市場では、原付スクーターのヤマハ「パッソル」登場を機に、ホンダが開拓した「レジャーバイク」の人気が下火に。実用車種以外ではさまざまなモデルが模索されましたが、そんななかホンダが1980年2月に発売したのが「ラクーン」という極めて斬新な原付です。【いいなあ、コレ！】これがラクーンに対抗した「男のソフトバイク」です（写