説教中に意外な反応を見せたゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で6万7000回再生を突破し、「これは怒れないよね」「可愛いなw」「歯wwww」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：娘が『一番大事な帽子』を無くしたので、叱った結果→説教中に大型犬が庇って…許すしかない『表情』】 帽子を紛失した娘に説教 TikTokアカウント「fukuokaumauma」