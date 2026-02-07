横浜FCは２月７日、J２・J３百年構想リーグEAST-Aの第１節でモンテディオ山形と対戦し、１−２で敗れた。開始５分と８分にゴールを奪われ、序盤から２点を追いかけることになった横浜FCは、GK石井僚を加えた最終ラインでボールを保持しながら、攻撃の糸口を探る。すると19分にチャンスを得る。右サイドで相手のクリアボールを拾った山田康太のクロスの流れから、横山暁之がゴール前でシュートを放つ。しかし、これは相手GKに