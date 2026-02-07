アビスパ福岡は２月７日、海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱していた松岡大起の新天地を発表。スロヴァン・ブラチスラヴァ（スロバキア）に期限付き移籍する。期間は2026年６月30日まで。24歳MFは、クラブの公式サイトを通じ、「皆さんに直接ご挨拶できず、文面での挨拶になり申し訳なく思っております」とし、以下のように続ける。「チームとして開幕直前、目標に向かって進んでいるなかでの決