「東京モブストーリー〜ヒロインになれない私たち〜」第19話 1/8【漫画】本編を読むX(旧Twitter)上で数万いいねを獲得する“万バズ”漫画を連発している漫画家、港区カンナさん(@mina_kan_chan)。ウォーカープラスでは、彼女の新作漫画『東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜』を紹介している。本作は「少女漫画の主人公になれない」女の子たち4人を描く群像劇だ。今回は、思わせぶりな行動で男性を翻弄(ほんろう)する