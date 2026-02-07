8日の石川県内は冬型の気圧配置が強まり、寒気が強まった場合には警報級の大雪となるおそれがあります。8日未明から夕方にかけて大雪による交通障害に注意・警戒してください。7日の石川県内は、寒気の影響で厳しい冷え込みとなり、最低気温は輪島市三井で‐3.4度、珠洲で‐1.6度、白山河内で‐1.5度、金沢で‐0.9度とすべての観測地点で氷点下となりました。8日は大気の状態が非常に不安定となり、予想よりも寒気が強まった場合に