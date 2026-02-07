【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は６日、防衛力強化に取り組んでいる国を優先して米国製武器を売却するよう命じる大統領令に署名した。日本などの同盟国に防衛費増額を促す事実上の圧力となる。大統領令は、米国の軍事装備品を世界最高水準だとし、武器移転を外交手段として最大限活用する方針を掲げた。売却を優先する基準として、〈１〉自国防衛に投資している〈２〉米軍の作戦上、重要な役割を果たしている〈