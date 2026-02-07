ブルペンで力投する中川虎＝宜野湾（花輪久写す）中川虎が血気盛んに試合終盤の「勝ちパターン」での救援のポジションをつかみにいく。７日にキャンプ２度目のブルペン入り。前回に比べ、直球の伸び、球速ともにアップし「加速できるようになった」と手応えを口にした。２年前に手術した右肘の状態は芳しく、昨季後半からオフにかけて体重を減らし、体を絞ってきた。投球時に踏み込む左足のバランスを意識しフォーム固めにも