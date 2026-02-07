【モデルプレス＝2026/02/07】俳優の高橋文哉が主演を務める実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）の最新映像＆最新ビジュアルが解禁された。【写真】再現度高すぎ！原作人気キャラ・窪田正孝のビジュアル◆高橋文哉主演、実写映画「ブルーロック」累計発行部数5,000万部を突破。日本中に“エゴ”の嵐を巻き起こし、世界中で愛されている人気サッカー漫画「ブルーロック」（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン