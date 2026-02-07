【モデルプレス＝2026/02/07】TWICE（トゥワイス）の日本人ユニット・MISAMO（ミサモ）が7日、都内で行われたリリースイベント「MISAMO 1st Listening Party 『PLAY』」に出席。アルバムを制作するにあたっての思いを語った。【写真】MISAMO、美スタイル際立つドレス姿◆MISAMO「PLAY」は“芸術”がテーマMISAMOのJAPAN 1st アルバム『PLAY』発売を記念し、同アルバムの世界観を体感できるポップアップイベントが2月7日〜9日に東京