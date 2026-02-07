仮想通貨の上場斡旋疑惑の渦中にあるプロゴルファーのアン・ソンヒョンが、最高裁判所の最終審に臨むことになった。2審で無罪を宣告され、安心できたかのように見えたが、検察の上告により、再び激しい法廷争いが避けられなくなった。2月7日、法曹界によると、検察は6日にソウル高等裁判所刑事13部に上告状を提出した。これは、控訴審の裁判所が、アン・ソンヒョンの背任の疑いに下した無罪判決を受け入れられないという趣旨である