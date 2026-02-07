今回、Ray WEB編集部は好きな人からのプレゼントについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・凛は、隼人くんのことが好きです。ある日彼とデートに行くことになり……？凛が寒そうにしていると、マフラーをかけてくれた隼人くん。このあとマフラーを巡って、大問題が発生！？原案：Ray WEB編集部作画：すずりんごライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】気になる彼からマフラーをもらった♡ それ