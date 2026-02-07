積雪の影響で８Ｒ以降が中止になった７日の東京競馬。検量室から調整ルームに引き揚げるクリストフ・ルメール騎手の画像がＳＮＳで話題になっている。ルメール騎手は７日の東京で５鞍に騎乗。４Ｒのウエヲムイテゴランで勝利を挙げた。メインの１１Ｒ・早春Ｓ（４歳上３勝クラス、芝２４００メートル）では有力馬のトリプルコーク（牡４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父キタサンブラック）に騎乗予定だったが、「（視界は）見えるけ