楽天イーグルス所属の前田健太投手（３７）が自身が生み出したキャラクターのグッズ化を報告した。「この度、僕の描いた動物のイラストがグッズ化される事になりました（球団グッズではありません）」と７日に自身のインスタグラムを更新し、「写真左から「キリン、ペンギン、ライオン」です！」と誇らしげに紹介。オリジナリティ溢れるゆるっとしたマスコットたちの写真をアップした。また、「今回は皆さんにお願いがありま