オリックス・山下舜平大投手（２３）が７日、冷や汗をかいた。宮崎キャンプでブルペンに入り、抜けたカーブが目慣らしで右打席に立っていた杉本の左太もも付近に直撃。「当てちゃいましたね…。カーブで、足でよかった。申し訳ないです」と反省の意を示した。２３年以来の開幕投手を狙う、プロ７年目の１６１キロ右腕。この日も最速は１５４キロを計測していただけに「（直球を当てていれば）嫌われちゃいます。本当に危なかっ