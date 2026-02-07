友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は好きな人からのプレゼントについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・凛は、隼人くんのことが好きです。ある日彼とデートに行くことになります。そこで凛が寒そうにしていると、マフラーをかけてくれた隼人くん。このあとマフラーを巡って大問題が発生！？