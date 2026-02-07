巨人・赤星優志投手（２６）が７日、１軍宮崎キャンプで実戦形式のライブＢＰに初登板。打者７人をノーヒットに封じ、先発ローテーション争いへまずアピールした。岸田、大城からは２者連続三振を奪った。カウント１―１から実施し、泉口を低めのスライダーで二ゴロに抑えるなどテンポ良く快投。持ち前の制球も光り、中山は二ゴロ、リチャードは三ゴロ。球数制限がある中、１５球で７人と対戦して収穫を得た。昨年は２２登板