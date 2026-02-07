巨人は７日、春季宮崎キャンプの観衆を１万７０００人と発表した。日曜日だった初日の１日の１万４０００人を上回り今キャンプ最多だった。この日は気温こそ１３度だったが、強烈な突風が吹き荒れ、体感温度は一ケタ前半の厳しい寒さとなった。それでも、週末に加え、ドラフト１位・竹丸和幸投手が実戦形式の練習で登板するなどメニューでも注目を集め、多くのファンでにぎわった。