４日、重慶市江津区公安局交通管理支隊の警察官と街頭パトロールするスマート巡回車。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶2月7日】中国重慶市江津区でこのほど、運転席のないスマート巡回車2台が登場し自動巡視を行っている。車両にレーザーレーダーや超音波センサー、高解像度カメラを搭載することで、障害物を回避し、混雑した道でもスムーズに走行。外側には警告灯やLEDディスプレー、車内には救急箱やAED（自動体外式