声優の平野綾、杉田智和、茅原実里、後藤邑子、小野大輔が7日、都内で、劇場版「涼宮ハルヒの消失」の舞台あいさつに出席した。「涼宮ハルヒ」シリーズが06年のテレビ放送開始から20周年を迎えたことで、10年に公開された劇場版のリバイバル上映が始まった。作品中で「SOS団」メンバーを演じた5人。全員で舞台あいさつを行うのは、「−消失」が公開された時以来で、16年ぶりとなった。観客からは「おかえり！」の声も飛んだ。キョ